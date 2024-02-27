Lefkoşa'da Vahim Zarar ve Ciddi Darp Olayı: O.C.D. Tutuklandı

Lefkoşa'da Şiddet Olayı: H.İ. Ciddi Şekilde Darbedildi, O.C.D. Tutuklandı

22 Şubat 2024 tarihinde, saat 22:30 sularında, Lefkoşa'nın Tanzimat Sokak'ta yaşanan vahim bir olay toplumda endişe ve kaygı yaratmıştır. Daha önceden var olan sorunlar sebebiyle, O.C.D. (E-21) adlı şahıs, H.İ. (E-18)'nin vücuduna muhtelif yerlere şiddet uygulayarak ciddi bir şekilde darp etmiş ve mağdurun burun kemiğinin kırılmasına neden olmuştur.

Olayın ardından O.C.D. tutuklanmış olup, soruşturma titizlikle devam etmektedir. Şiddetin boyutları ve mağduriyetin vahameti göz önüne alındığında, toplumda geniş yankı uyandıran bu olayın soruşturması adli makamlar tarafından sıkı bir şekilde yürütülmektedir.