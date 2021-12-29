Lefkoşa'da vandallık! Kız arkadaşını darp etti, arabasını yaktı!

Polisten yapılan açıklama şöyle:
Bugün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Alpet Tarfik Işıkları yakınlarında, A.S. (E-23), kullanımındaki araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşını darp ettikten, kullanımındaki salon aracı tasarrufundaki çakmak ile tutuşturmak suretiyle yakmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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