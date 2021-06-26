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Lefkoşa'da ve Mağusa'da 2 Kişi Tutuklandı

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Lefkoşa ve Gazimağusa’da 2 kişi kanunsuz uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.
Lefkoşa'da ve Mağusa'da 2 Kişi Tutuklandı

Lefkoşa ve Gazimağusa’da 2 kişi kanunsuz uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Lefkoşa’da dün B.D.’nin (E-34) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.A.(E-29)’nın kalmakta olduğu ikametgahta, dün yapılan aramada yaklaşık 88 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Her iki olayda adı geçen kişiler tutuklandı.

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