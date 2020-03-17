Lefkoşa'da ve Mağusa'da kapatmayan iş yerlerine ceza! Polis kuş uçurtmuyor! İşte o iş yerleri

13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 17.03.2020 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Şensal Yapı Market ve Palmer Rent A Car isimli iş yerlerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları,

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde ise Sarılar Mobilya isimli iş yeri ile Öztürk’ün Yeri isimli kahvehanenin açık olduğu ayrıca söz konusu kahvehanede müşteri olarak bulunan dört kişinin de Pokerize diye bilinen oyunu para karşılığı oynadıkları tespit edilmiştir.

Söz konusu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.