  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Lefkoşa’da yağmur suyu drenaj çalışmaları sürüyor

» »
Lefkoşa’da yağmur suyu drenaj çalışmaları sürüyor
Lefkoşa’da yağmur suyu drenaj çalışmaları sürüyor

Lefkoşa’da yağmur suyu drenaj çalışmaları sürüyor…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bugün şehrin içinden gelen araçların Başbakanlık ışıklarından Mehmet Akif Caddesi’ne, Ortaköy istikametinden gelenlerin ise Taşkınköy-Göçmenköy istikametine yönlendirildiğini duyurdu.

 

LTB’den yapılan açıklamaya göre; Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde yapılan yağmur suyu drenaj çalışmaları kapsamında bugün karşılıklı çalışan yollar arasında karşıdan karşıya geçiş çalışması yapılıyor.

 

Şehrin içinden gelen araçlar Başbakanlık ışıklarından Mehmet Akif Caddesi’ne, Ortaköy istikametinden gelenler ise Taşkınköy-Göçmenköy istikametine yönlendiriliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Çalışanlarının MİNİBÜS'üne el konuldu, yürüyerek Lefkoşa'ya gidiyorlar!24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:42
  • Her yer eylem alanı! Hademeler mahkemeler önünde eylem yaparak hükümete seslendi24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:41
  • Polisten Lefkoşa'da denetim!21 Ağustos 2022 Pazar 09:48
  • Olguner, LTB Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptığını duyurdu19 Ağustos 2022 Cuma 12:57
  • LTB’DEN DUYURU19 Ağustos 2022 Cuma 10:00
  • CTP'de LTB için Olguner adaylıkta ısrarcı.. Sandık kurulması bekleniyor...19 Ağustos 2022 Cuma 09:07
  • Lefkoşa’da korkutan kaza! Bisiklet sürücüsü yaralandı18 Ağustos 2022 Perşembe 22:50
  • 7 Metreden düştü12 Ağustos 2022 Cuma 13:51
  • Lafkoşa Girne yolunda araç yangını12 Ağustos 2022 Cuma 13:50
  • LTB’den DUYURU12 Ağustos 2022 Cuma 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti