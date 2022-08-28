Lefkoşa’da yağmur suyu drenaj çalışmaları sürüyor…
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bugün şehrin içinden gelen araçların Başbakanlık ışıklarından Mehmet Akif Caddesi’ne, Ortaköy istikametinden gelenlerin ise Taşkınköy-Göçmenköy istikametine yönlendirildiğini duyurdu.
LTB’den yapılan açıklamaya göre; Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde yapılan yağmur suyu drenaj çalışmaları kapsamında bugün karşılıklı çalışan yollar arasında karşıdan karşıya geçiş çalışması yapılıyor.
Şehrin içinden gelen araçlar Başbakanlık ışıklarından Mehmet Akif Caddesi’ne, Ortaköy istikametinden gelenler ise Taşkınköy-Göçmenköy istikametine yönlendiriliyor.
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