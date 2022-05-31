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Lefkoşa'da Yangın

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Tava alev aldı yangın çıktı!
Lefkoşa'da Yangın

Saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa'da Sht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Brthold APPIAH'ın kalmakta olduğu dairenin mutfak kısmında, faal ocak üzerinde unutulan içerisinde yağ bulunan tavanın alev alması sonucu yangın meydana geldi. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu; gazocağı,  davlumbaz, mutfak dolapları, stor perde ve klima iç ünitesi yanarak zarar görürken duvarlar ve tavan islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir

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