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Lefkoşa'da yangın!

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Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kafenin mutfağında dün saat 21.00 sıralarında muhtemelen açık unutulan fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Lefkoşa'da yangın!

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kafenin mutfağında dün saat 21.00 sıralarında muhtemelen açık unutulan fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, iki adet fritöz ile muhtelif beyaz eşyalar, çelik tezgah, tavandaki plastik lambriler ve 6 adet mertek yanarak zarar görürken, oluşan ısıdan dolayı ise mutfağın duvar boyası ve seramikleri de zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

 

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