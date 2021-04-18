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Lefkoşa'da yangın çıktı, 1 kişi yaralandı...

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Lefkoşa'da yangın çıktı, 1 kişi yaralandı...
Lefkoşa'da yangın çıktı, 1 kişi yaralandı...

Lefkoşa'da Şehit Erdoğan Rıfat Sokak üzerinde,  Hasan Uluç'a ait beyaz eşya tamir atölyesinde çıkan yangında, bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sebebinin henüz tespit edilemediği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Yangın sırasında iki piknik tüpü ısıdan patladı.  Patlama sonucu yangın mahallinde bulunan bir şahıs hafif şekilde yaralandı.

Yangının esnasında atölyedeki bazı beyaz eşyalar, binanın yanındaki apartmanın zemin katında bulunan dairenin bir odası, apartmanın bir ve ikinci katında bulunan bazı pencereler zarar gördü.

FOTO: ARŞİV

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