  • BIST 6.625,89
  • Altın 1715.514
  • Dolar 26.9252
  • Euro 30.2187
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Lefkoşa'da yangın çıktı! Buzdolabının takılı olduğu fiş yangın çıkardı!

» »
Lefkoşa'da yangın çıktı! Buzdolabının takılı olduğu fiş yangın çıkardı!
Lefkoşa'da yangın çıktı! Buzdolabının takılı olduğu fiş yangın çıkardı!

20. 07.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Abdi Çavuş Sokak üzerinde faaliyet gösteren  Çukurova MARKET isimli iş yeri içerisinde, buzdolaplarının takılı olduğu çoklu fişin aşırı yüklenerek kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, 4 adet market buzdolabı ve elektrik kabloları yanarak  kullanılmaz hale gelirken çıkan isten duvarlar zarar gördü.

Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 metre yükseklikten beton zemine düştü20 Temmuz 2023 Perşembe 10:34
  • Beylerbeyi’nde sakin Haluk Kurtdemir evinde ölü olarak bulundu20 Temmuz 2023 Perşembe 10:34
  • Gazimağusa'dan acı haber! Denizde yaşamını yitirdi20 Temmuz 2023 Perşembe 10:33
  • Ölümle Neticelenen Trafik Kazası 19 Temmuz 2023 Çarşamba 22:53
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:48
  • Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı Devrede19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:29
  • Bugün 4 yerde yangın çıktı! İşte detaylar...19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:25
  • Gümrüksüz Mal Tasarrufu 19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:25
  • Girne'de Hırsızlık ve Sahtekarlıkla Para Temini19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:24
  • Girne'de Müstahdem Tarafından Hırsızlık19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti