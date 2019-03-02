Lefkoşa'da yanıcı madde dökerek aracı yaktılar

Küçük Kaymaklı’da, Z.Ş.(K-41) ve S.M.(E-48), Z.Ş.’yi mahkemeye verip kullandıkları karavanı elinden aldığı gerekçesi ile Erbil Gürdür’e ait Yonca Sokak üzerinde park halinde bulunan LP 201 plakalı van aracın arka kaporta kısmına yanıcı madde dökerek yaktı.
Dün 21.00 sıralarında meydana gelen olayda yangın araç sahibi ve çevre sakinleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu aracın arka tampon ve kapısı kısmen yanarak zarar gördü.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
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