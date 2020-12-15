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Lefkoşa'da yanlarında 60 gr uyuşturucu ile yakalanmışlardı

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Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaıtsıdıs dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa'da yanlarında 60 gr uyuşturucu ile yakalanmışlardı

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaıtsıdıs dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaıtsıdıs’ın Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis, 8.12. 2020 tarihinde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda polisten kaçan zanlıların makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların tasarrufunda 52 gram 200 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, maddelerin analize gönderildiğini, emarelere yasal statüleri olmayan zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlıların 45 günü aşmamak üzere tutuklu yargılanmalarına emir verdi.

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