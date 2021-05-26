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Lefkoşa'da yaralama...

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Lefkoşa'da yaralama...
Lefkoşa'da yaralama...

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde Ochuko Kpewen isimli şahıs, üç kişinin saldırısına maruz kaldı. Üç kişi tarafından darp edilen şahıs boynundan kesici aletle yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgilere göre olay, dün, saat 19.00 raddelerinde meydana geldi. Ochuko Kpewen isimli şahıs, R.C.D, T.M. ve C.E.C. tarafından darp edilip, akabinde ismi tespit edilemeyen şahıs tarafından boyun kısmından kesici alet ile yaralandı. Olayda yaralanan şahıs görmüş olduğu tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, bahse konu şahısları tutukladı.

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