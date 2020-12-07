Lefkoşa'da Yaralama, Kavga ve Rahatsızlık

06.12.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Marmara Parkı içerisinde E.D.(E-30) ve O.P.(E-29) aralarında çıkan tartışma sonucu kavga ettikleri sırada E.D. tasarrufunda bulunan bıçak ile O.P.’yi göğüs ve sırt kısmından yaralamıştır.
Olayda yaralanan O.P, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.
E.D. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.