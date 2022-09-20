Lefkoşa'da Yaralama,Bıçaklama ve Taşlama !

19.09.2022 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu K.M.Y.(E-21), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Derviş AKSOY’u bacak, kalça ve karın kısmından yaralamıştır.
Olayda yaralanan Derviş AKSOY kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.