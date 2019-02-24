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Lefkoşa'da yaşayan 10 yaşındaki SMA hastası yardım bekliyor

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Lefkoşa'da yaşayan Abdulbaki ve Huriye Er çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası oğulları 10 yaşındaki Davut'un yaşaması ve Türkiye'de SMA hastalarının faydalandığı imkanlardan yararlanması için yetkililerden yardım istiyor.
Lefkoşa'da yaşayan 10 yaşındaki SMA hastası yardım bekliyor

Lefkoşa'da yaşayan Abdulbaki ve Huriye Er çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası oğulları 10 yaşındaki Davut'un yaşaması ve Türkiye'de SMA hastalarının faydalandığı imkanlardan yararlanması için yetkililerden yardım istiyor.

Baba Abdulbaki Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Davut'un doğumundan 3,5 ay sonra hastalığını fark ettiklerini, Hacettepe Üniversitesinde SMA tanısı konulduğunu söyledi.

İşinin Lefkoşa'da olması dolayısıyla Davut'u KKTC'ye geri getirmek zorunda kaldıklarını ifade eden baba Er, SMA'nın milyonda bir insanda rastlanan bir hastalık olduğunu, Davut'un tedavisini evde kendi imkanlarıyla karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM BEKLİYORUZ"

Abdülbaki Er, oğlu Davut'un Lefkoşa'daki evlerinde solunum cihazına bağlı yaşamını devam ettirdiğini belirterek, "Benim işim burada. Türkiye'ye götürüp tedavi ettirme imkanım yok. Türkiye'de SMA hastalarının faydalandığı imkanlardan oğlum Davut'un da faydalanmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan (Recep Tayyip Erdoğan) bizim sesimizi duymasını istiyoruz." dedi.

Davut'un annesi Huriye Er de oğluna 3,5 aylıkken SMA hastalığı teşhisi konduğunu, solunum cihazına bağlı oğullarına kendi imkanlarıyla baktıklarını dile getirdi.

On yıldır KKTC'de yaşadıklarını aktaran anne Er, bazı hastanelerin hastalığının tedavisi olmadığı gerekçesiyle Davut'u istemediğinden yakındı.

Türkiye'de SMA hastaları için getirilen ilaçlardan kendilerinin de faydalanmak istediklerini vurgulayan Huriye Er, "KKTC'de doktor sadece vitamin veriyor. Yeni bir tedavi bulundu. Türkiye'de 114 hastaya getirildi. Benim de oğluma getirilsin isterim. Benim oğlumu, Davut'u buradaki yetkililer unutmasın. Oğlum için bir umut varsa ben de isterim oğlum için." diye konuştu.

DAVUT, KOYU FENERBAHÇE HAYRANI

Solunum cihazına bağlı hayatını devam ettiren minik Davut, koyu bir Fenerbahçe hayranı.

Davut'un, sağlığına kavuştuğunda ilk yapmak istediği şeylerden biri Fenerbahçe maçına gitmek ve arkadaşlarıyla top oynamak.

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