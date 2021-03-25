Lefkoşa'da yaya çarptı! Ölümlü trafik kazası!

Lefkoşa'da akşam saatlerinde ölümlü trafik kazası yaşandı. Saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Lefkoşa'da Altınbaş ışıkları yakınlarında bir taksi yol kenarındaki yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde.

Hayatını kaybeden kişinin ismi henüz açıklanmadı.

Polis olayla ilgili açıklama yaptı.

Bugün saat 18.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Alpet ışıkları- Sanayi Bölgesi İşıklari arası) Gönyeli istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Casin ÇAPİN yönetimindeki TLC 194 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya olarak geçen ismi henüz tespit edilemeyen erkek şahsa çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı LDH de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.