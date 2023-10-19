Lefkoşa'da Yemek Servis Elemanı Genç Kıza Cinsel Taciz Suçlamasıyla Tutuklandı

Lefkoşa'da Genç Kıza Cinsel Taciz İddiası: Tutuksuz Yargı Kararı

Lefkoşa Adli Şube'ye atanmış olan polis memuru Ali Aydoğanlı, mahkemede olayın detaylarını aktardı. Aydoğanlı, zanlının 15 Ekim 2023 tarihinde saat 22.15 sıralarında yemek siparişi getirdiği eve izinsiz girdiğini ve mülke tecavüz ettiğini belirtti. Daha sonra, 16 yaşındaki genç kıza, "Daha önce senin kadar güzel bir kız görmedim" ve "Seni bir kez öpebilir miyim?" gibi ifadeler kullanarak cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Polis, olayın 18 Ekim 2023 tarihinde bildirildiğini ve aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden alınan derdest emri ile tutuklandığını belirtti. Ancak, polis memuru, olayla ilgili herhangi bir tanık veya güvenlik kamerası kaydının bulunmadığını, 16 yaşındaki kızın ilk şikayetini komşusuna yaptığını ifade etti.

Aydoğanlı, zanlının suçlamayı kabul etmediğini vurguladı ve mahkemenin uygun gördüğü bir teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının serbest bırakılması şartıyla, 5 bin TL nakit teminat yatırmasını ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasını kararlaştırdı. Bu kararla birlikte zanlı, davaya hazırlanırken serbest kaldı.