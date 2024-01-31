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Lefkoşa'da yerde buldu... “Temassız ödemeyle 1000 TL’den fazla harcama yaptı”

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Lefkoşa’da yerde bulduğu kredi kartıyla birçok harcama yapan zanlı İ.E. tespit edilerek tutuklandı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Lefkoşa'da yerde buldu... “Temassız ödemeyle 1000 TL’den fazla harcama yaptı”

Lefkoşa’da yerde bulduğu kredi kartıyla birçok harcama yapan zanlı İ.E. tespit edilerek tutuklandı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının 19 Ocak tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, S.M.’ye ait para cüzdanı ve içerisinde bulunan Türkiye sürüş ehliyeti, 600 Türk lirası, 3 adet kredi kartını bularak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının kredi kartı ile Hamitköy'de bulunan markette 192 TL, yine aynı yerde bulunan Okmar isimli markette 56 TL, Mağusa’daki Ülker Store isimli iş yerinden 650 TL, Tulin Market isimli iş yerinden 71 TL, Meyhane Kültür isimli iş yerinden 82 TL, Mehmetçik Bölgesinde bulunan Adres Butik isimli İşyerinde 50 TL ve yine aynı bölgede bulunan Sanchez London Berber Salonunda 500 TL’lik temassız işlem yaparak toplamda bin 600 TL çaldığını belirtti.

Polis, zanlının yapılan araştırma sonucu 29 Ocak’ta Mehmetçik bölgesinde bulunan bir berber salonunda tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada cüzdan ve cüzdan içerisinde müştekiye ait sürüş ehliyeti tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis memuru, ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 14 Aralık 2023 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinde 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ve 13 Ocak 2024 tarihinden itibaren izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, aranan emareler olduğunu ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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