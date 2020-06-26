Lefkoşa'da Yolda Giden Araçta Yangın

Lefkoşa'da bu gece seyir halindeki bir araç, elektrik aksamlarındaki kısa devre yüzünden yandı.
Polis Basın Subayı'nın verdiği bilgiye göre, saat 21.00'de Osman Örek Caddesi'nde Zafer Jumayev'in kullandığı FT 728 plakalı araba, batı yönünde seyrederken yanmaya başladı.
Arabanın, elektrik aksamlarındaki kısa devre neticesinde makine bölümünün plâstik aksamları, makine kapağı, sağ far ve tampon kısmı yanarak zarar gördüğü; yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.