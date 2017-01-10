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Lefkoşa'da zincirleme kaza!

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Lefkoşa'da zincirleme kaza!
Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde dün akşam 21:30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.Kaynak: Lefkoşa'da zincirleme kaza!

Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde Mehmet Yıldırım (E-25), yönetimindeki FZ 185 plakalı araç ile Ortaköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Orhan Civan (E-31) yönetimindeki EZ 570 araca, ardından da Mehmet Tarım (E-48) yönetimindeki KA 002 plakalı araca çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan EZ 002 plakalı araç da önünde bulunan Hatice Varol (K-51)’un yönetimindeki yönetimindeki araca çarptı.

Kazada yaralanan olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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