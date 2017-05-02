Lefkoşa'da zincirleme kaza trafiği alt üst etti! Lefkoşa'da saat 16.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Kıbrıs Gazetesi yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken trafik adeta alt üst oldu.

Lefkoşa'da saat 16.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Kıbrıs Gazetesi yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken trafik adeta alt üst oldu.

Lefkoşa'da saat 16.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Kıbrıs Gazetesi yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken trafik adeta alt üst oldu.

Üç aracın karşıtığı kazada şerit değiştirmeye kalışan bir aracın arkasından gelen aracın önünü tıkaması ile meydana gelen kazada trafik uzun süre tek şeritten verildi. Kazanın özellikle memurun mesai çıkışında yaşanması nedeniyle trafiğin kilitlendiği görüldü.