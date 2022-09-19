Lefkoşa'da Zincirleme Trafik Kazası

Lefkoşa'da Doktor Fazıl Küçük Bulvarı, Kıbrıs Gazetesi önünde bugün saat 16.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya 4 araç karıştı.
Ambulans ve polis olay yerinde.
Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor. Detaylar birazdan…
Lefkoşa'da Doktor Fazıl Küçük Bulvarı, Kıbrıs Gazetesi önünde bugün saat 16.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya 4 araç karıştı.
Ambulans ve polis olay yerinde.
Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor. Detaylar birazdan…
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.