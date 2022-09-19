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Lefkoşa'da Zincirleme Trafik Kazası

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Lefkoşa'da Zincirleme Trafik Kazası
Lefkoşa'da Zincirleme Trafik Kazası

Lefkoşa'da Doktor Fazıl Küçük Bulvarı, Kıbrıs Gazetesi  önünde bugün saat 16.00 sıralarında  zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya 4 araç karıştı.

Ambulans ve polis olay yerinde.

Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor. Detaylar birazdan…

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