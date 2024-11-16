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Lefkoşa’da Zincirleme Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Tutuklandı

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Lefkoşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası zincirleme bir çarpışmaya yol açtı. Olay, 15 Kasım 2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Şht. Münür Sokak üzerinde başladı ve birden fazla aracın hasar görmesine sebep oldu.
Lefkoşa’da Zincirleme Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Tutuklandı

Lefkoşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası zincirleme bir çarpışmaya yol açtı. Olay, 15 Kasım 2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Şht. Münür Sokak üzerinde başladı ve birden fazla aracın hasar görmesine sebep oldu.

Polis raporlarına göre, JY 449 plakalı aracı kullanan Emperor Divine IWU (24), 215 miligram alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrederken, yolun sağında park halinde bulunan PV 964 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonrası durmayarak olay yerinden uzaklaşan IWU, Şht. Yılmaz Yolcu Sokağı’na döndü ve burada ikinci bir kazaya neden oldu.

İkinci Çarpışma ve Zincirleme Hasar
Aynı sokakta park halinde bulunan HN 040 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpan alkollü sürücü, çarpmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan JY 449 plakalı araç, yolun solundaki banket içerisinde park halinde bulunan CH 563 plakalı araca çarparak durabildi. Bu çarpışmanın ardından, CH 563 plakalı araç geriye savruldu ve bir ikametgâhın bahçe kapısı ile duvarına çarptıktan sonra VL 390 plakalı park halindeki başka bir araca zarar verdi.

Yaralılar ve Durumları
Kazada, HN 040 plakalı araçta bulunan İlker Doğramacıoğlu (29) yaralandı. Yaralı sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve müşahede altında tutulmaya devam ediyor.

Sürücü Tutuklandı
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, JY 449 plakalı araç sürücüsü Emperor Divine IWU’yu alkollü araç kullanımı ve dikkatsizlik sonucu kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutukladı. Soruşturma devam ederken, kazada toplam dört araç ve bir konutun hasar gördüğü açıklandı.

Polis yetkilileri, kazanın alkollü araç kullanımının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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