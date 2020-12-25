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Lefkoşa’da zorla fuhuşa teşvik suçu mahkemedeydi

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Lefkoşa’da meydana gelen zorla fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa’da zorla fuhuşa teşvik suçu mahkemedeydi

Lefkoşa’da meydana gelen zorla fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
 

dETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan deneyimli polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın darp, Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket, kasti hasar ve fuhuşa teşvik suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Karagil, I.G.A'nın 29 Kasım tarihinde Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldiğini belirterek, karantina sürecinin bitmesinin ardından 13 Aralık 2020 tarihinde zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın evinde kalmaya başladığını kaydetti. Zanlının aynı gün I.G.A'yı Girne'de erkek bir şahısla 150 Dolar karşılığında cinsel ilişkiye girmesi için teşvik ettiğini dile getiren Karagil, I.G.A ile erkek şahısın ücrette anlaşamaması sonucu zanlının I.G.A'yı darp ettiğini ifade etti. Karagil, zanlının temizlik yapmadığı gerekçesiyle müştekiye mutfakta bulunan bıçakla darp eyleminde bulunduğuna işaret ederek, bunun sonucunda I.G.A'nın orta ve yüzük parmağının yaralandığını açıkladı. Zanlının eve 2 erkek 1 kadın şahsı çağırarak müştekiyi anadan doğma soyduğunu ve cep telefonuyla görüntülediğini vurgulayan Karagil, olayın polisin bilgisine 15 Aralık 2020 tarihinde gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen 2 zanlının 16 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmasının ardından, fuhuşa teşvik eden Mariam Darasimi Abubakar'ın da araştırılmaya başlandığını belirten Karagil, Zanlının 17 Aralık 2020 tarihinde polise gelerek teslim olduğunu ifade etti. Karagil, zanlının tasarrufunda bulunan üniversite diplomasının sahte olduğunun tespit edildiğini kaydederek, bu konunun da araştırıldığını açıkladı. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis memuru Karagil, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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