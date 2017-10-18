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Lefkoşa'daki kesintinin saati değişti

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Lefkoşa'daki kesintinin saati değişti
Lefkoşa Yüksek Gerilim Şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Pazar günü başkentte geniş bir bölge ve bazı civar yerleşim yerlerinde 03.00-08.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan elektrik kesintisinin saatleri değişti.

Kıb-Tek Bölge amirliğinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesinti 02:00-09:00 saatleri arasında yapılacak.  Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Gönyeli, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Gönyeli arası bölge, Kanlıköy, Göçmenköy, Ortaköy, Taşkınköy, Hamitköy, Dumlupınar, Kızılbaş, Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Alayköy Sanayi Bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı Bölgesi, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı, Maliye Bakanlığı Bölgesi, K.K.T.C. Meclisi ve Civarı, T.C. Büyükelçiliği ve civarı, Mahkemeler Bölgesi ve Ledra Palas Bölgesi, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile Civarı,  Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi”

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