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Lefkoşa’daki kokunun kaynağı belli oldu

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Lefkoşa’nın genelinde duyulan kötü kokunun kaynağının, Kıbrıslı Rum bir çiftçinin ara bölgedeki tarlasına attığı gübre olduğu bildirildi.
Lefkoşa’daki kokunun kaynağı belli oldu

Haravgi gazetesi, Güney Lefkoşa’da “Kaymaklı”, “Ahlacia” (Eğlence) ve diğer bölgelerde son birkaç gündür duyulan kötü kokunun kaynağının, Kıbrıslı Rum bir çiftçinin “Sopaz” bölgesi arkasında, ara bölgede bulunan tarlasına döktüğü gübre olduğunu yazdı.

Haberde, Kıbrıslı Rum çiftçinin bu kadar kötü kokuya sebebiyet verebileceğini bilmeden yaptığı işlem sonrasında Birleşmiş Milletlerden (BM), kokunun azalması adına tarlasında derin sürme yapma talimatı aldığı da ifade edildi.

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