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Lefkoşa'daki kötü koku ancak bu yöntemle geçer!

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Lefkoşa'daki kötü koku ancak bu yöntemle geçer!
ZMO Başkanı Mehmet Ercilasun, son yıllarda özellikle sonbahar ayında Lefkoşa’da sorun yaratan gübre kokusundan kurtulmak için, çiftlik gübrelerinin iyi kurutulması (fermente olması) gerektiğine işaret etti.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Mehmet Ercilasun, son yıllarda özellikle sonbahar ayında Lefkoşa’da sorun yaratan gübre kokusundan kurtulmak için, çiftlik gübrelerinin iyi kurutulması (fermente olması) gerektiğine işaret etti.

Ercilasun,  Lefkoşa bölgesinde son birkaç gündür rahatsızlık yaratan yoğun gübre kokusuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklama, çiftlik gübrelerinin hem çevre açısından hem de sürdürülebilir tarım açısından önemli olduğu ve etkisinin de kimyasal yönlü gübreler gibi tek yönlü olmadığına işaret ederek, çiftlik gübrelerinin toprağı yumuşatarak organik madde miktarını artırarak, su tutma kapasitesini artırdığını belirtti.

Çiftçiler için de ucuz bitki besleme kaynağı olan çiftlik gübresinin heba olmadan daha yaralı ve çevreye zarar vermeden kullanılabileceğini ifade eden Ercilasun “Lefkoşa'nın kokudan kurtulmasının temelinde çiftlik gübrelerinin iyi kurutulması (fermente olması) gerekmektedir” diyerek şunları kaydetti:

“GÜBRE KURUTMA VE BİYOGAZ TESİSİ KURULMALI”

“Bu konuda en etkili yöntem gübre kurutma tesislerinde kurtularak sistemli şekilde fermente gübre elde edilmesi ile bu sorun ortadan kaldırılabilir. Ayrıca ikinci ve en önemli çözümlerin bir tanesi ise biyogaz tesisinin kurulmasıdır.

Çiftlik gübresi biyogaz tesisinde kullanılmasıyla hem enerji sağlanacak hem de yabancı otların tohumları yanacağından daha kaliteli gübre elde edilecektir. Bu kaynağı daha yararlı yönde ülke ekonomisine kazandırılmasıda önem arz etmektedir.”

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