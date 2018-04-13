Lefkoşa'daki tüm haneler tek tek ilaçlanıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan hane hane hamamböceği ile etkin mücadele çalışması bu yıl da Nisan ayının gelmesi ile birlikte başladı.

Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nin ilaçlama konusunda eğitim almış deneyimli ekipleri tarafından 2 Nisan’da başlatılan çalışmalarda ev içleri, rögarlar ve kanalizasyon hatları ilaçlanıyor.

Hamitköy bölgesinden başlatılan ve LTB sınırları içerisindeki tüm bölgeler ile haneleri kapsayacak çalışmada, hamam böceği mücadelesi yanında evlerin bahçeleri ve bölge sokaklarında sivrisinek üremesine yol açacak kaynaklar da taranarak gerekli müdahaleler yapılıyor.

Hamam böceği ile mücadelede jel ile ilaçlama yöntemini kullanan LTB ekipleri ev sahiplerine sivrisinek ve hamam böceği mücadelesi ile ilgili bilgilendirici broşür verererek mücadele kapsamında yapılması gerekenleri de yurttaşlarla detaylı olarak paylaşıyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nden yapılan açıklamada evlerinin ilaçlanmasını isteyen yurttaşlar, Alo 185 Şikayet Hattı veya 2285221 (dahili 1441-1410-1490) numaralı telefondan arayarak kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

İlaçlama çalışması ile ilgili açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı hamam böceği ve sivrisinek mücadelesinde her sene düzenli olarak yapılan uygulamalar sayesinde önemli bir başarı sağlandığını kaydetti.

LTB’nin sivrisinekle mücadelede üç buçuk yıldır kanseri tetikleyen hiçbir madde kullanmayıp tamamen biyolojik mücadele uygulaması yapan tek belediye olduğununun altını çizen başkan Harmancı bu yöntem sayesinde daha önceki yönteme kıyasla yüzde elli daha az bütçe kullanıldığını ve şikayet sayısınında yüzde elli azaltıldığını belirtti