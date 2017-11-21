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Lefkoşa’daki tüm ilkokullarda eğitim konserleri verilecek

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Lefkoşa’daki tüm ilkokullarda eğitim konserleri verilecek
Lefkoşa’daki ilkokullarda, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerini müzik konusunda bilgilendirmek ve kendilerini bu alanda geliştirmek isteyenlere ışık tutmak amacı eğitim konserleri düzenleniyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ),  okullarda eğitim konserleri düzenlenmek amacıyla protokol imzalandı. 

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ilkokul dördüncü ve beşinci sınıf müzik konusunda bilgilendirmek ve kendilerini bu alanda geliştirmek isteyenlere ışık tutmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan konserler, 15-28 Şubat 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’daki tüm ilkokullarda gerçekleştirilecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile YDÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt’un imza attığı protokol kapsamında Lefkoşa Belediye Orkestrası ile YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı üyeleri ortak konser programları oluşturacak.

İlkokul dördüncü ve beşinci sınıflara hitap edecek konserler öncesinde öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri sunum yapacak, ardından da 20 dakikalık eğitim konseri başlayacak. 

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