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Lefkoşa'dan 2 Can Kaybı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Lefkoşa'dan 2 Can Kaybı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

10.02.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da Elif GEÇMİŞ(K-71) kalmakta olduğu
ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır.

Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.
 

11.02.2022 tarihinde saat 00:15 sıralarında, Gönyeli’de sakin Seval YIRTICI(K-81) kalmakta
olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır.

Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.

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