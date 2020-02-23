Lefkoşa'dan postalanan mektup Beyarmudu'na 1 yıl 4 gün sonra gitti

KKTC'de Lefkoşa'dan Beyarmudu'na 1 yıl 4 günde giden mektup şaşırttı.
Dörtlü koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya'nın görevdeyken Lefkoşa'dan Beyarmudu'na gönderdiği mektup ancak yeni hükümet döneminde 1 yıl 4 gün sonra ancak Beyarmudu'na ulaşabildi.
Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Anıl Kaya şaşkınlığı şöyle ifade etti:
"18 Şubat 2019 ‘da Lefkoşa’dan Beyarmudu’na gönderdiğim mektup bugün gitmiş...
1 yıl 4 gün sonra"
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