  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Lefkoşa'dan postalanan mektup Beyarmudu'na 1 yıl 4 gün sonra gitti

» »
Lefkoşa'dan postalanan mektup Beyarmudu'na 1 yıl 4 gün sonra gitti
Lefkoşa'dan postalanan mektup Beyarmudu'na 1 yıl 4 gün sonra gitti

KKTC'de Lefkoşa'dan Beyarmudu'na 1 yıl 4 günde giden mektup şaşırttı.

Dörtlü koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya'nın görevdeyken Lefkoşa'dan Beyarmudu'na gönderdiği mektup ancak yeni hükümet döneminde 1 yıl 4 gün sonra ancak Beyarmudu'na ulaşabildi.

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Anıl Kaya şaşkınlığı şöyle ifade etti:

"18 Şubat 2019 ‘da Lefkoşa’dan Beyarmudu’na gönderdiğim mektup bugün gitmiş...
1 yıl 4 gün sonra"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Dr. Günkut açıkladı...22 Şubat 2020 Cumartesi 20:55
  • Kuzey Kıbrıs'taki "Lions Federasyonu" (ÇAKMA) sahte çıktı!22 Şubat 2020 Cumartesi 20:41
  • Hasta Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde22 Şubat 2020 Cumartesi 17:49
  • Tatar iyi çalışması halinde seçim ilk turdan kazanılabilir22 Şubat 2020 Cumartesi 17:44
  • Sağlık Bakanlığı hasta tedbir amaçlı karantinaya alındı22 Şubat 2020 Cumartesi 17:26
  • Hasta coronavirus (Kovid-19) şüphesi ile Lefkoşa'ya kaldırıldı22 Şubat 2020 Cumartesi 17:07
  • Politis gazetesi “Araba Yaptılar” başlığıyla haberi aktardı... GÜNSEL Rum basınında22 Şubat 2020 Cumartesi 16:59
  • Tatar “Cumhurbaşkanlığı için partim bana görev verdi”22 Şubat 2020 Cumartesi 16:32
  • Kazakistanlı Yedi Sanatçıdan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Karma Sergi22 Şubat 2020 Cumartesi 12:59
  • Arıklı, Manifestosunu Yarın Alsancak’ta Açıklayacak22 Şubat 2020 Cumartesi 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti