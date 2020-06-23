Lefkoşa'da:Polisi görünce 50 uyuşturucu hapı atıp kaçtı...İkametgahında 300 hap bulundu

22.06.2020 tarihinde saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Şht. Mustafa Ertan Sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen M.A.B.(E-32)’nın tasarrufunda uyuşturucu içerdiğine inanılan 8 adet hap bulunarak emare olarak alınmış ve adı edilenin ikametgahında yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 33 adet hap daha bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.D.(E-35) polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu içerdiğine inanılan 50 adet hapı atarak kullanımındaki araç ile olay yerinden uzaklaşmıştır. Akabinde bahse konu şahıs Lefkoşa’da tespit edilerek ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu içerdiğine inanılan 300 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. M.A.B. ve Ö.D. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.