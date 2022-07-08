  • BIST 2.436,64
  • Altın 967.341
  • Dolar 17.3104
  • Euro 17.5111
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Lefkoşa,Geçitkale ve Gazimağusada hırsızlık

» »
Lefkoşa,Geçitkale ve Gazimağusada hırsızlık
Lefkoşa,Geçitkale ve Gazimağusada hırsızlık

 

1.   

03 ve 04.07.2022 tarihlerinde, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; dizüstü bilgisayar ve faresi, 187 paket sigara ve 675 TL nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-25) ve M.M.K.(E-21) 07.07.2022 tarihinde tutuklanmıştır. Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında, çalmış oldukları dizüstü bilgisayar ve faresini J.D.D.F.(E-28)’e 600TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.   J.D.D.F. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

 

2.   

07.07.2022 tarihinde, Geçitkale’de Belediye Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın açık penceresinden içeriye girildikten sonra, yatak odasının kapısı açılmış ve dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 14.300 TL nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y.(E-30) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

 

3. 

Haziran - Temmuz 2022 ayları içerisinde, İ.G.(E-29)’nin, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda park halinde bulunan altı tır aracın mazot tankları içerisinden, yaklaşık 860 litre mazotu çaldıktan sonra, başka bir şahsa satmak suretiyle toplam 7,600 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban Bayramı yarın başlıyor08 Temmuz 2022 Cuma 11:02
  • Bağımsızlık Yolu Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni Ziyaret Etti08 Temmuz 2022 Cuma 10:46
  • Dava 15 Temmuz'a ertelendi08 Temmuz 2022 Cuma 10:29
  • Maliye Bakanlığı Müsteşarı Çoli görevden alındı08 Temmuz 2022 Cuma 10:28
  • Töre: Biriz beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz08 Temmuz 2022 Cuma 10:17
  • İddia: Başbakan Üstel Atun'un istifasını istedi08 Temmuz 2022 Cuma 10:16
  • K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar : Kurban Bayramı’nı kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.08 Temmuz 2022 Cuma 10:10
  • Teknecik'te facia riski kapıda !08 Temmuz 2022 Cuma 10:07
  • Tatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor08 Temmuz 2022 Cuma 10:06
  • Kelender : '' akademiyi kapattırmayız''08 Temmuz 2022 Cuma 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti