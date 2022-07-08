Lefkoşa,Geçitkale ve Gazimağusada hırsızlık

1.

03 ve 04.07.2022 tarihlerinde, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; dizüstü bilgisayar ve faresi, 187 paket sigara ve 675 TL nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-25) ve M.M.K.(E-21) 07.07.2022 tarihinde tutuklanmıştır. Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında, çalmış oldukları dizüstü bilgisayar ve faresini J.D.D.F.(E-28)’e 600TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. J.D.D.F. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2.

07.07.2022 tarihinde, Geçitkale’de Belediye Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın açık penceresinden içeriye girildikten sonra, yatak odasının kapısı açılmış ve dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 14.300 TL nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y.(E-30) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3.

Haziran - Temmuz 2022 ayları içerisinde, İ.G.(E-29)’nin, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda park halinde bulunan altı tır aracın mazot tankları içerisinden, yaklaşık 860 litre mazotu çaldıktan sonra, başka bir şahsa satmak suretiyle toplam 7,600 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.