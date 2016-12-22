Lefkoşalılar dikkat...

Sağlık Bakanlığı Müdürü Özkıran: "Acil olmadıkça bu akşam Lefkoşa'da dışarıya çıkmayın"

Kıbrıs Postası – Ahmet Vamık

Bu akşam saatlerinde Devlet Laboratuarı'nda çıkan yangın nedeniyle Lefkoşa duman altında kaldı. Kısa sürede müdahale edilen yangından yanan maddelerin kimyasal olmasından dolayı Lefkoşa bölgesini hem duman hem de ağır bir koku kapladı.

Konu hakkında olay yerinde bulunan KKTC Sağlık Bakanlığı Müdürü Ümit Özkıran ise Kıbrıs Postası'na konuşarak özellikle alerjisi olanlar ve solunum yolu hastalığı olanların bu akşam dışarıya çıkmasının doğru olmayacağını söyledi.

Özkıran, yağmurun yağmasının iyi olduğunu fakat bu yağmur ile kimsenin ıslanmaması gerektiğini söyleyerek, “Lefkoşalılar mümkün ise bu akşam dışarıya çıkmasınlar, bu havayı solumasınlar ve yağmurda ıslanmasınlar” dedi