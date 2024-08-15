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Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Buna göre, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler ve bölgede bulunan askeri takımlara elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği bildirildi.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması gerektiği de belirtilerek, verilen rahatsızlık için özür dilendi.

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