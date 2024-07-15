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Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde orta gerilim elektrik şebekesindeki arıza dolayısıyla saat 10.24’ten itibaren elektrik kesintileri yaşanıyor.
Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde orta gerilim elektrik şebekesindeki arıza dolayısıyla saat 10.24’ten itibaren elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bu kapsamda, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  ve Civarı, Ortaköy Molto Bölgesi ve Civarı,  Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge elektrik verilemiyor.

Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldı.

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