Lefkoşa'nın birçok noktasına “plastik şişe toplama istasyonu” kuruluyor

LTB Başkanı Harmancı, “plastik şişe toplama istasyonu” müjdesini duyurdu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında “plastik şişe toplama istasyonu” müjdesini duyurdu.

LTB tarafınca Lefkoşa’nın birçok noktası yerleştirilmesi planlanan istasyonların ilkinin LTB binasının önüne konduğunu belirten Harmancı, bir plastik şişenin doğada 450 ile 500 yıl arasında yok olabildiğini hatırlattı.

Farkındalık yaratmak adına elindeki plastik çöpleri, istasyona atan Harmancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şu an sadece Belediyenin önünde yer alan plastik şişe toplama istasyonlarını yakında şehrin farklı noktalarına doğru genişleteceğiz.

Unutmayın bir plastik şişe doğada 450-500 yılda yok oluyor.