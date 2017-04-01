 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

Lefkoşa'nın birçok noktasına “plastik şişe toplama istasyonu” kuruluyor

» »
Lefkoşa'nın birçok noktasına “plastik şişe toplama istasyonu” kuruluyor
LTB Başkanı Harmancı, “plastik şişe toplama istasyonu” müjdesini duyurdu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında “plastik şişe toplama istasyonu” müjdesini duyurdu.

LTB tarafınca Lefkoşa’nın birçok noktası yerleştirilmesi planlanan istasyonların ilkinin LTB binasının önüne konduğunu belirten Harmancı, bir plastik şişenin doğada 450 ile 500 yıl arasında yok olabildiğini hatırlattı.

Farkındalık yaratmak adına elindeki plastik çöpleri, istasyona atan Harmancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şu an sadece Belediyenin önünde yer alan plastik şişe toplama istasyonlarını yakında şehrin farklı noktalarına doğru genişleteceğiz.

Unutmayın bir plastik şişe doğada 450-500 yılda yok oluyor.

harmancic.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LTB Başkanı Harmancı, çocuklara suyun bugün ve gelecek için önemini anlattı22 Mart 2017 Çarşamba 14:50
  • Dünya Down Sendromu gününde “Çorabını Gey Da Gel” etkinliği21 Mart 2017 Salı 10:16
  • Lefkoşa’da 5 günde 104 iş yeri denetlendi20 Mart 2017 Pazartesi 16:33
  • Park cezalarında indirime gidiliyor!20 Mart 2017 Pazartesi 12:36
  • TDP'nin "Gelenekten Geleceğe" resepsiyonuna yoğun ilgi18 Mart 2017 Cumartesi 21:42
  • Surlariçi’nde 5 sokakta hafta sonu asfaltlama çalışması yapılacak17 Mart 2017 Cuma 12:09
  • LTB’nin erken müdahalesiyle olası ciddi çevre sorunu önlendi15 Mart 2017 Çarşamba 09:54
  • Okaliptüs ağacı devrildi, 5 araç hasar gördü14 Mart 2017 Salı 18:43
  • Lefkoşa'da magandalık!14 Mart 2017 Salı 15:29
  • Lefkoşa ilçesi belediyelerinden "Temiz Düşün" projesine katkı13 Mart 2017 Pazartesi 16:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti