  • BIST 1.433
  • Altın 527,081
  • Dolar 8,6558
  • Euro 10,5278
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Lefkoşa’nın En Güzel Bahçe ve Balkonları Belirlendi

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından şehirdeki yeşil dokusunu geliştirmek, çevreyi güzelleştirmek ve yaşanılan çevreye sahip çıkılmasını sağlamak amacı ile 2 kategoride bu yıl 3.’sünü düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın sonuçları belli oldu.
Lefkoşa’nın En Güzel Bahçe ve Balkonları Belirlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından şehirdeki yeşil dokusunu geliştirmek, çevreyi güzelleştirmek ve yaşanılan çevreye sahip çıkılmasını sağlamak amacı ile 2 kategoride bu yıl 3.’sünü düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın sonuçları belli oldu. LTB Başkanı, LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü, LTB Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü, LTB Müdür Muavini, Peyzaj Mimarları Odası’ndan bir kişi, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan bir kişi ve sponsor Oero Trading direktöründen oluşan 7 kişilik jüri “En Güzel Bahçe” ve “En Güzel Balkon” kategorilerinde ilk üçe girenleri belirledi.


LTB Park Bahçeler Şubesi’nin de danışmanlığını yaptığı jürinin değerlendirmesi sonucunda 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanan sonuçlara göre “En Güzel Bahçe” kategorisinde Emine Döşemeci birinci gelirken “En Güzel Balkon” kategorisinde ise Serpil Cimcik birinci geldi.


En Güzel Bahçe Kategorisi: birincilik ödülü Emine Döşemeci, ikincilik ödülü Şengül İyigün ve üçüncülük ödülü Arhun Topçu.


En Güzel Balkon Kategorisi: birincilik ödülü Serpil Cimcik, ikincilik ödülü Ayşen Özerem ve üçüncülük ödülü Ömra Can.


Her iki kategoride de birincilere 2.000’er TL ile LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün, ikincilere 1.000’er TL ile fidanlıktan 200 TL’lik ürün ve üçüncülere 500’er TL ve fidanlıktan 100 TL’lik ürün ödülleri yaşadıkları yerler ziyaret edilerek verilecek.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası: Deniz suyu analizlerini yapmak için daha ne bekliyorsunuz?28 Mayıs 2021 Cuma 10:05
  • Dünya küresel ısınma eşiği olan 1.5 C dereceye 'gelecek beş yıl içinde ulaşabilir'27 Mayıs 2021 Perşembe 14:46
  • Ay'a 2025'ten önce gidilmeli: Uzayda havalar bozacak25 Mayıs 2021 Salı 21:16
  • Çöp kutularına çip takacaklar: Amaç ayrıştırma yapmayanları yakalamak22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:19
  • Çevre Koruma Dairesi, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek için etkinlikler düzenliyor21 Mayıs 2021 Cuma 13:06
  • Yeşil Barış Hareketi, 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü dolayısıyla açıklama yaptı20 Mayıs 2021 Perşembe 19:35
  • Sezonun İlk Deniz Kaplumbağası Özgürlüğüne Uğurlandı20 Mayıs 2021 Perşembe 14:50
  • Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği Kuruldu20 Mayıs 2021 Perşembe 12:58
  • Her yıl Danimarka büyüklüğünde yağmur ormanı yok oluyor19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:35
  • Türkiye, Almanya ve İngiltere'den gelen plastik atıkların son varış noktası oldu | Greenpeace18 Mayıs 2021 Salı 21:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti