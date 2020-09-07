Lefkoşa’nın Fethinin 450. yılı için karma sergi gerçekleştirilecek

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 39 sanatçının eserlerinden oluşan Lefkoşa’nın Fethinin 450. yılı için gerçekleştirilecek karma sergiye ev sahipliği yapacak…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Kapsamında düzenlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dünyasından toplam 39 sanatçının eserlerinden oluşan “Lefkoşa’nın Fethinin 450. Yılı Karma Sergisi” 9 Eylül Çarşamba günü açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Türk Dünyası’ndan toplam 39 sanatçının eserlerinden oluşan “Lefkoşa’nın Fethinin 450. Yılı Karma Sergisi” 9 Eylül Çarşamba günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda saat 09.30’da açılıyor.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Lefkoşa’nın Fethinin 450. Yılı Karma Sergisi”nde Yakın Doğu Üniversitesi’nden ve Türk Dünyasından 39 sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimden oluşan eserleri yer alacak. Sergi 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 09.30’da açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 357.sergiye ev sahipliği yapacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 357. Serginin küratörü Erdal Aygenç “Lefkoşa’nın Fethinin 450. Yılı Karma Sergisi”ne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin kuruluşuna tüm öğretim elemanları ile katkı sağlayan Fakültemiz yılsonuna kadar her ay bir karma sergi açmayı planlamıştır. Kıbrıs tarihinin önemli bir gününde; Lefkoşa’nın fethinin 450. Yıldönümünde Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden sanatçı ve akademisyenler farklı teknik ve üsluplardan oluşturdukları eserlerini sanatseverlerle 9 Eylülde buluşturacaklar. Karma sergiler değişik yaklaşımların, birbirinden ayrı biçimleme dillerinin, farklı malzeme, teknik ve yöntemlerinin birlikte izlenmesinin önemli bir aracıdır. Bu anlamda “Lefkoşa’nın Fethinin 450. Yılı Karma Sergisi” sunduğu zengin yelpaze ile sanatseverler sanatla buluşmak, sanata bulanmak fırsatı yakalayacaklardır.” İfadelerini kullandı.