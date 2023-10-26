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Lefkoşa'nın göbeğinde 17 yaşındaki kızı taciz etti

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Lefkoşa’da gece sokakta yürüyen 17 yaşındaki genç kızın göğüslerini elleyip, sıkarak cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Muhammed Ali, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa'nın göbeğinde 17 yaşındaki kızı taciz etti

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Ekim 2023 tarihinde saat 21.50 sıralarında Lefkoşa’da Sarayönü Sokak üzerinde yürümekte olan 17 yaşındaki genç kızın göğüslerini sıktığını, olay yerinden kaçarak uzaklaştığını söyledi.

Polis, aynı tarihte yapılan soruşturma sonucu Kent Güvenlik Kamerası görüntülerinin incelendiğini, zanlının tespit edilerek, aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının önceki gün Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâhın sokağında tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde cinsel saldırı suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis memuru, yapılan araştırmada zanlının 9 Temmuz 2023 tarihinden beri 107 gündür ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde çalışma izni başvurusu yaptığına ve son aşamaya geldiğine dair iddiada bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının bu iddiasının araştırıldığını belirtti. Polis, zanlının 22 Temmuz’da çalışma izni için başvurduğu, işlemlerin başladığı ancak tamamlanmadığı için şu an yasal statüsünün bulunmadığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, cinsel saldırı suçunun toplumda endişeye neden olduğunu kaydeden polis, Mısır uyruklu zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 günü aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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