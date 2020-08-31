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Lefkoşa'nın göbeğinde bu da oldu!

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KKTC’de yaşanan bazı olaylar vatandaşa ‘Yok artık ‘ dedirtiyor.
Lefkoşa'nın göbeğinde bu da oldu!

KKTC’de yaşanan bazı olaylar vatandaşa ‘Yok artık ‘ dedirtiyor. Tanyel Micheli’ye ait, Muharrem Şah’ın vekaletinde olan, Küçük Kaymaklı’da Cevat Bey Sokak No.16’daki ikametgahın kapısını kırarak eve giren bir şahısı polis dışarı çıkartamıyor.

Evin kapı kilidini kırarak, içeri giren ve evdeki eşyaları dışarıya çıkarttıktan sonra kilidi değiştiren şahsın, evi bir başkasına 18 bin liraya satmak için girişimde bulunduğu iddia ediliyor. Polise suç duyurusunda bulunulduktan sonra mahkemeye verilen şahsın, evden tahliyesi için verilen mahkeme kararına karşın polisin bir aydır mahkeme emrini yerine getirmediği belirtiliyor.

Taner Ulutaş/detay Özel Haber

K.Kaymaklı’da Cevat Sokak No 16’daki evin vekaletini kardeşinin kızı Tanyel Mıcheli’den alan Muharrem Şah, Detay Gazetesine yaptığı açıklamada, memleketin geldiği durumu inanın anlamakta zorlanıyorum. Yeğenim Londra’da yaşadığı için evin vekaletini bana verdi. Bende evi daha önce kiraya vermiştim.

ev-(1)-001.jpgEvdeki kiracı ayrıldıktan bir süre sonra, Türkiye’den yeni geldiği söylenen bir şahsın kapıyı zorla açarak eve girdiğini ve evdeki eşyaları dışarı çıkarttığını öğrendim. Durumu polise bildirdikten sonra, Avukatımız Teyfik Mut vasıtası ile mahkemeye başvurduk. Polisten zorla eve giren, Mahkeme Kararı sonrasında şahısı evden çıkartmasını istedik. Bir aydır polis memuru bugün işim var.

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Yarın bir araya gelelim demesine karşın bir türlü zorla eve girip, kilitleri değiştiren şahsı evden çıkartmadı. Üstüne üstlük eve giren şahsın, evi 18 bin liraya satmak için girişimde bulunduğunu öğrendim. Vallahi bu memleketin dingili koptu. Malımıza mal diyemiyoruz dedi.

Avukat Teyvik Mut ise yaptığı açıklamada, müvekkilim Muharrem Şah’ın vekaletinde olan evde bir süre önce kiracı vardı. Kiralama ücretini ödemediği için mahkemeye vermiştik. Mahkeme tahliye emri verince kiracı evden ayrılmıştı.

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Kiracı ayrılınca evin kilidini müvekkilim değiştirmiş ve gerekli önlemi almıştı. Ancak kiracının evden çıkması sonrasında boşalan eve bir başka şahıs kapıyı zorlayarak girdi. Kapı kilidini değiştirerek, evdeki eşyaları dışarı çıkarttı. Ve evi boyamaya başladı. Polise ve mahkemeye müracaat ederek, kapıyı kırarak eve giren şahıstan şikayetçi olduk.Ve kapı kilidini kırarak eve giren şahsın evden dışarı çıkartılmasını istedik. Halen eve zorla giren şahsı evden çıkartamadık. Polis memurunun birlikte gidip bu şahsı dışarı çıkartalım dediğ saatlerde, nedense işi çıkıyor. İşim var daha sonra eve gideriz demesine karşın bir araya gelip evdeki şahsı dışarı çıkartamıyoruz. Memleketin geldiği durum bu. Ben müvekkillerime evden çıkarken, 2-3 kilit ile kapınızı kilitleyin. Pencereleri sağlama alın. Eve birisi girerse çıkartmakta zorlanırsınız diyorum dedi.

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