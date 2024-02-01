Lefkoşa'nın göbeğinde silahla yakalandılar...

Polis memuru Emrah Turgal zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 18:45 raddelerinde Göçmenköy’de bulunan Eziç Restorandın arka kısmındaki park alanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından tespit edilen H.E'nin üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada H.E'nin aracında Sur marka 9 mm’lik tabanca ve 10 adet 9 mm’lik canlı mermi tespit edilerek, zanlının suçüstü gereğince tutuklandığını belirtti.

Polis, silah ve mermilerin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, olay mahalinde tespit edilen R.B'nin de suçla bağlantısı tespit edilerek derdest emri gereğince tutuklandığını açıkladı. Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Polis memuru, zanlıların 21 ve 24 Ocak tarihlerinde iki kez mahkemeye çıkarıldıklarını ve toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların 30 Ocak tarihinde birer gönüllü ifade daha verdiklerini söyledi. Polis, ayrıca 11 günlük sürede silahın balistik incelemesinin tamamlandığını, herhangi bir olayda kullanılmadığına dair rapor alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların bazı beyanları olduğunu ve bu beyanların araştırılacağını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken çevre kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefon görüşmelerinin de inceleneceğini açıkladı. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak’ın bir sorusu üzerine polis, zanlıların 30 Ocak’ta verdikleri gönüllü ifadelerde silahı satacaklarını söylediklerini aktardı. Polis, silahı satın almak isteyen şahısların da arandığını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.