Lefkoşa'nın göbeğinde silahlı kavga: 1 kişi vurularak ağır yaralandı

24.06.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Yenikent Gönyeli’de Lider Sokak içerisinde, B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E-27) bir taraf, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) diğer taraf olmak üzere aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında sopalarla birbirlerine girdi

B.A. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile B.D’nin üzerine iki el ateş ederek B.D'nin sağ bacağından ağır yaralanmasına neden oldu.

Olayda yaralanan B.D. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu

B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E-27) tutuklanırken, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25)'nin ise arandığı bildirildi