Lefkoşa’nın güneyindeki Akropoli bölgesinde “korku filmi”

Fileleftheros gazetesi “Akropoli’de Korku Filmi” başlıklı haberinde, Akropoli bölgesinde ikamet eden 60 yaşındaki adamın elindeki av tüfeğiyle, evinin balkonunda siper alarak bölge sakinlerine korkulu anlar yaşattığını yazdı.

Gazete olayın, bahse konu adamın, balkonda durduğu sırada kadın komşusuna silah doğrultmasının arından polise yapılan şikayetin ardından yaşandığını belirtti.

Bahse konu adamın daha önce bir bankada yine olay çıkardığını ve polis gözetiminde kaldığını yazan gazete, polisin o dönemde mahkemeden zorunlu tedavi olması kararı aldığını anımsattı.

60 yaşındaki adam elindeki av tüfeğiyle balkona çıkması üzerine çok sayıda polisin bölgeye intikal ettiğini yazan gazete, polisinin bahse konu adamı ikna etme çabalarının ise saat 14.30’dan gece saat 22:00’ye kadar sürdüğünü belirtti.