Lefkoşa’nın Güneyindeki Strovolo’da Cinayet

Lefkoşa’nın güneyindeki Strovolo semtindeki Parissinu bölgesinde dün akşam yabancılar arasında çıkan kavga, cinayetle sonuçlandı.

Fileleftheros gazetesi polisten elde edilen bilgilere dayanarak bahse konu bölgedeki bir apartmanda ikamet eden yabancıların, sokaktaki büfenin yanında, bilinmeyen nedenlerden dolayı kavgaya tutuştuğunu yazdı.

Habere göre kavga sırasında, bir kişinin elindeki bıçakla, yine yabancı olan bir başka kişiye saldırması sonucu, bu kişi yaşamını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.