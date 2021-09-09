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Lefkoşa'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 451’inci yıl dönümü kutlandı

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Lefkoşa'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 451’inci yıl dönümü kutlandı. Kutlama töreni Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde bu sabah yapıldı.
Lefkoşa'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 451’inci yıl dönümü kutlandı

Lefkoşa'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 451’inci yıl dönümü kutlandı. Kutlama töreni Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde bu sabah yapıldı.

Lefkoşa'nın fethinin 451’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlandı.

Törene, Lefkoşa Kaymakamlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek ve siyasi partilerden yetkili ve temsilciler katıldı.

Osmanlı donanması 1 Temmuz 1570'de Limasol'a gelmiş, Limasol ve Larnaka’nın ardından 45 gün süren çarpışmalar sonucunda 9 Eylül 1570'de Lefkoşa fethedilmişti.

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