Lefkoşa'nın şebeke suyu analize gönderildi

LTB ekipleri 87 iş yeri denetlendi ayrıca Lefkoşa’nın 18 bölgesinden şebeke suyu numunesi alarak Devlet Laboratuvarı’na gönderdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin belediye sınırları dahilindeki iş yerlerine yönelik denetimleri sürüyor. LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 28 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında 87 iş yerini denetledi.

Denetimler sonucunda, 5 iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için ihbar verilirken, Yusuf Erol Market isimli işyerine sağlık karnesiz personel çalıştırması ve tarihi geçmiş ürün satması nedeniyle, Dilekçi 3 Market isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırması ve çevre kirliliği nedeniyle, Devpa Süpermarket isimli iş yerine çevre kirliliği nedeniyle, Labirent Market isimli işyerine tarihi geçmiş ürün satması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. Kiler Süpermarket’ten 4 birim, Yusuf Erol Market’ten 9 birim, Köseoğlu Süpermarket’ten 3 birim, Labirent Market’ten 47 birim malzeme müsadere edildi.

ŞEBEKE SUYU ANALİZE GÖNDERİLDİ

LTB ekipleri ayrıca, Lefkoşa’nın 18 bölgesinden şebeke suyu numunesi alarak Devlet Laboratuvarı’na, UHT (Uzun Ömürlü) sütlerde ise 20 çeşit üründen numune alarak Veteriner Dairesi Laboratuarı’na analize gönderdi. LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından yapılan açıklamada sonuçların ellerine ulaşması ile birlikte kamuoyuna açıklamada bulunulacağı belirtildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 2 meyhane, 2 restoran, 1 pastane, 11 kafeterya, 3 unlu mamül imalat ve satış yeri, 1 gıda imalathanesi, 9 eğitim merkezi, 1 park büfesi, 1 catering, 6 kuaför salonu, 3 büfe, 1 su satış bayii, 1 pansiyon, 2 kahvehane, 31 market, 1 dernek lokali, 6 gıda deposu, 1 spor kulübü, 3 bet ofis, 1 spor salonu.