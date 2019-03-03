Lefkoşa'nın sevilen esnafı vefat etti

“Akbıçak Kasap”ın kurucusu, Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın babası olan Salih Akbıçak, kaptığı enfeksiyon sonucu rahatsızlanarak bu sabah yaşamını yitirdi.
Kasap esnaarının öncü isimlerinden olan, Salih Akbıçak’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Yedi çocuk babası olan Salih Akbıçak’ın, yarın( Pazartesi) İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi
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