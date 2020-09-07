Lefkoşa'nın sevilen kebapçısı Zekai hayatını kaybetti!

Kebapçı Zekai'nin vefatı sevenlerini vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kebapçı Zekai'nin vefatını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu
Harmancı'nın paylaşımı şöyle
Lefkoşa’nın bir başka önemli karakter ve simalarından Kebapçı Zekai abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. LTB’ye ait ve Sn. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın belediye başkanlığı döneminden itibaren aynı mekanda kiracımız olan Zekai abimiz, rahmetli Anibal ile de bir dönem birlikte çalışmıştır. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun, yaslı ailesine sabırlar dilerim.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.