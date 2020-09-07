Lefkoşa'nın sevilen kebapçısı Zekai hayatını kaybetti!

Kebapçı Zekai'nin vefatı sevenlerini vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kebapçı Zekai'nin vefatını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu

Harmancı'nın paylaşımı şöyle

Lefkoşa’nın bir başka önemli karakter ve simalarından Kebapçı Zekai abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. LTB’ye ait ve Sn. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın belediye başkanlığı döneminden itibaren aynı mekanda kiracımız olan Zekai abimiz, rahmetli Anibal ile de bir dönem birlikte çalışmıştır. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun, yaslı ailesine sabırlar dilerim.