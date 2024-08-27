Lefkoşa’nın tanınan siması Abubakar Uthman cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da yakalanan, 16 yıldır kaçak yaşadığı için tutuklanan Abubakar Uthman, mahkemeye çıkarıldı. Vatandaşın da tanıdığı, yardım ettiği Abubakar Uthman’ın cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Mahkemede, Abubakar Uthman’ı Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı savundu. Esendağlı, Abubakar Uthman’ın yasal statüye kavuşması için başvuru yapacaklarını bildirdi.
Lefkoşa’da 16 yıldır kaçak olan ve tutuklanması kamuoyunda tepkiyle karşılanan 44 yaşındaki Uthman, cezaevine gönderildi.
Mahkeme, Abubakar Uthman’ı 20 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderilmesine ve doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.
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